Cumhuriyet Bayramı 1 hafta kutlanacak

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 94'üncü yılını hep birlikte kutlayacaklarını açıkladı. Devlet töreni niteliği taşıyan kutlama programını Antalya Valiliği olarak gerçekleştireceklerini kaydeden Vali Karaloğlu, "Tatlı bir telaşımız var. Cumhuriyetin verdiği en büyük paye olan vatandaşlık unvanına sahip herkes, düzenleyeceğimiz programın sahibidir, davetlisidir" dedi. Devlet programı dışında, belediyelerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının Cumhuriyet Bayramını özel programlarla kutladığını ve kutlamak istediğini bildiklerini aktaran Karaloğlu, "Cumhuriyetin geniş katılımlı sivil programlarla kutlanması, hepimiz için gurur vericidir. Cumhuriyet Bayramında Antalya'da görmeyi arzu ettiğimiz yegâne manzara budur" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sınırlarında yer alan Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaları 28 Ekim'de Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim'de ise Büyükşehir Belediyesi'nin organize edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "Elbette, Antalya'daki bütün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gibi, her iki organizasyon da herkese açıktır. Kamuoyuna yansıyan tartışmayı, daha iyisini yapmak için bir yarış olarak değerlendiriyoruz. Aksi davranışlar, ne Cumhuriyet ne de bayram ruhuyla bağdaşır. Önemle belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının meydanı, sokağı, caddesi yoktur. Bütün Antalya kutlama meydanıdır" diye konuştu. Bu kapsamda bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir haftaya yayılacağını ve Antalya'nın her köşesinde yapılacağını söyleyen Vali Karaloğlu, "Bütün kurum ve kuruluşlar ayrım gözetmeden ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı bütün kutlamalara iştirak etmeli, destek vermelidir. Birlik ve beraberlik içerisinde, herkesin kutlamasını yapmasını, bayram coşkusunun her yere yayılmasını diliyorum" dedi.