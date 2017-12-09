Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama

CUMHURBAŞKANLUĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında Kudüs'le ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in baştan beri siyasetinin "Filistin topraklarını Filistinlilerden temizlemek ve Filistinlileri vatansızlaştırmak" olduğu söyleyen Kalın, Batı ülkelerinin konuya yaklaşımıyla ilgili olarak "Batılı ülkeler elçiliklerini Tel Aviv'de tutacak" dedi.