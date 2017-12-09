Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama

CUMHURBAŞKANLUĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında Kudüs'le ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in baştan beri siyasetinin "Filistin topraklarını Filistinlilerden temizlemek ve Filistinlileri vatansızlaştırmak" olduğu söyleyen Kalın, Batı ülkelerinin konuya yaklaşımıyla ilgili olarak "Batılı ülkeler elçiliklerini Tel Aviv'de tutacak" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.