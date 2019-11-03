Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır" denildi.



Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldığı ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'İKİ TASARI HAKKINDAKİ RAHATSIZLIĞIMIZ DİLE GETİRİLMİŞTİR'



"Türkiye'nin DAEŞ, PKK/PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gereğinin altı çizilmiştir. Aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanmıştır."