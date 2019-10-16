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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yarın görüşeceğini belirtti.

GÜNCEL 16.10.2019, 21:20
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
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Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

-Harekatta kısa sürede büyük başarı elde edildi.

-Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

-PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

-Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz.

-DEAŞ'la mücade zayıflamayacaktır.

-Türkiye'yi eleştirenlere soruyoruz, DEAŞ'lılar neden serbest?

-Biz ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yaparken, 3 milyon Suriyeliye de kendi ülkelerinde yardım ediyoruz. 7 milyon Suriye nüfusunun toplam 3'te 1'ine karşılık geliyor.

-Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşanıyor; DEAŞ'ın sorumluluğunun sadece Türkiye'ye verilmesi kabul edilebilir değildir.

-PYD Rusya'yı yanına alarak yeni oyun peşinde. Rusya bizim hassasiyetimizi biliyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek.

-Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşmemiz yok.

-Yaptırımlar bizi yolumuzdan çeviremez.

Ayrıntılar geliyor...

#Cumhurbaşkanlığı sözcüsü
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