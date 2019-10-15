Cumhurbaşkanından KGK’ya onay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurucu Başkanlığını Mehmet Ali Dim’in yaptığı KGK’nın kuruluşunu onaylandı
GÜNCEL 15.10.2019, 19:50
KURUCU Genel Başkanlık görevini duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan Kararda şu ifadelere yer verildi: “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir.” KGK Başkanı Dim, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, sürece en çok katkı sağlayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.
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