'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davası

MAHKEME heyeti tarafından yeteri kadar ek süre verildiği ve davayı uzatmaya yönelik çabalar olduğu açıklanarak sanıklar Cödel ve Dağlı’nın esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanıklı ‘suikast timi’ davasının altıncı duruşmasının ilk oturumunda esasa ilişkin savunma yapmayan sanıklardan Özay Cödel ve Murat Dağlı’nın esasa ilişkin savunmalarını yapmaları istendi. Sanıklar avukatları ile görüşemediklerini belirterek ek süre talebinde bulundu. Ayrıca sanıklardan Murat Dağlı, Zeki Göçmen ve Ali Aktürk, Antalya’da yakalanan firari sanık Özcan Karacan’ın mahkeme huzurunda dinlenmesi talebi, hem Cumhurbaşkanı avukatları, hem de savcılık makamınca reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulunuldu. Mahkeme sanıkların taleplerini oy birliği ile reddetti.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel’i esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için tekrar uyardı. Sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel, avukatları ile görüşemediklerini belirterek ek süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti bu defa sanıkların avukatı Ayten İzmirli’ye müvekkillerinin esasa ilişkin savunmalarını yapmasını istedi. Sanık avukatı İzmirli, Ankara’daki Akıncı Üssü davasında çok sayıda müvekkilinin bulunduğunu, Özay Cödel ve Murat Dağlı ile ilgili esasa ilişkin savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından sanık ve sanık avukatının talepleri ile ilgili yapılan değerlendirme sonrası, sanıklara yeterince ek süre verildiği, bu aşamadan sonra duruşmayı uzatmaya yönelik çabaların olduğunu ve esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.