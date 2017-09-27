Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davası

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davasında esasa ilişkin savunma yapmayan son iki sanık Özay Cödel ve Murat Dağlı, tekrar ek süre talebinde bulundular

'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davası

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davasında esasa ilişkin savunma yapmayan son iki sanık Özay Cödel ve Murat Dağlı, tekrar ek süre talebinde bulundular

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:21
'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davası
banner404

MAHKEME heyeti tarafından yeteri kadar ek süre verildiği ve davayı uzatmaya yönelik çabalar olduğu açıklanarak sanıklar Cödel ve Dağlı’nın esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. 
2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanıklı ‘suikast timi’ davasının altıncı duruşmasının ilk oturumunda esasa ilişkin savunma yapmayan sanıklardan Özay Cödel ve Murat Dağlı’nın esasa ilişkin savunmalarını yapmaları istendi. Sanıklar avukatları ile görüşemediklerini belirterek ek süre talebinde bulundu. Ayrıca sanıklardan Murat Dağlı, Zeki Göçmen ve Ali Aktürk, Antalya’da yakalanan firari sanık Özcan Karacan’ın mahkeme huzurunda dinlenmesi talebi, hem Cumhurbaşkanı avukatları, hem de savcılık makamınca reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulunuldu. Mahkeme sanıkların taleplerini oy birliği ile reddetti.
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel’i esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için tekrar uyardı. Sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel, avukatları ile görüşemediklerini belirterek ek süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti bu defa sanıkların avukatı Ayten İzmirli’ye müvekkillerinin esasa ilişkin savunmalarını yapmasını istedi. Sanık avukatı İzmirli, Ankara’daki Akıncı Üssü davasında çok sayıda müvekkilinin bulunduğunu, Özay Cödel ve Murat Dağlı ile ilgili esasa ilişkin savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti tarafından sanık ve sanık avukatının talepleri ile ilgili yapılan değerlendirme sonrası, sanıklara yeterince ek süre verildiği, bu aşamadan sonra duruşmayı uzatmaya yönelik çabaların olduğunu ve esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MahkemeMuğlaCumhurbaşkanına SuikastSuikast Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim