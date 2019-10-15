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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Alanya'ya selam var!

Bakü’de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya gelen KGK Başkanı Dim, Kalın’ın selamını Alanyalı dostlarına iletti

GÜNCEL 15.10.2019, 14:35
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Alanya'ya selam var!
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AZERBAYCAN Küresel Medya Buluşması için Bakü’de bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kalın’ın Alanya Lisesi mezunu olduğu için kendini Alanyalı da kabul ettiğini ifade eden Dim, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bakü’de ayaküstü Alanya sohbeti yaptıklarını ve dostlara çok selamı olduğunu söyledi.

#bakü #Cumhurbaşkanlığı sözcüsü #İbrahim Kalın #KGK Başkanı #Mehmet Ali Dim
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