Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'de 3 fakülte kuruluyor
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de 3 fakülte kurulacak
GÜNCEL 04.10.2019, 10:33 04.10.2019, 10:40
İŞTE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar:
Karar Sayısı: 1616 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi (EI-Bab), islami ilimler Fakültesi (Azez) ve Egitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.
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