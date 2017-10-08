Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilen askerlik fotoğrafı

TUZLA Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan , askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.

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