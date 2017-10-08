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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilen askerlik fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilen askerlik fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

08 Ekim 2017 Pazar 11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilen askerlik fotoğrafı
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TUZLA Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.

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Son Güncelleme: 08.10.2017 11:16
Anahtar Kelimeler:
Tuzla Piyade OkuluRecep Tayyip Erdoğanİstanbul Tuzla Piyade Okulu
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