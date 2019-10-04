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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı yayımlandı: ALKÜ'de fakültenin ismi değiştirildi

ALKÜ'ye bağlı İşletme Fakültesi'nin ismi değiştirildi

GÜNCEL 04.10.2019, 10:09 04.10.2019, 11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı yayımlandı: ALKÜ'de fakültenin ismi değiştirildi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne bağlı İşletme Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. Bunun yanı sıra, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsünün adı İslami Araştırmalar Enstitüsü olarak değiştirildi.

Kapatılan enstitü ve yüksekokullar

Söz konusu karar kapsamında Biruni Üniversitesine bağlı Sağlık  Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri  Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesine bağlı Sosyal  Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Kocaeli Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,  Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Munzur  Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş  Alparslan Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sakarya Uygulamalı Bilimler  Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesine bağlı Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine  bağlı Van Sağlık Yüksekokulu, Ardahan Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler  Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri  Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı  Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Şırnak Üniversitesine bağlı  Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

Suriye'de Gaziantep Üniversitesi bağlı 3 fakülte kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de,  Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması  kararlaştırıldı.

#Erdoğan #Fakülte #ALKÜ
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