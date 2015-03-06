Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzen vefat

GÜNEYSU'DA dün gece vefat eden Çakmakçı için bugün Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Çakmakçı'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Emniyet Müdürü Adem Çakırcı ve Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı da katıldı. Kılınan namazın ardından Çakmakçı'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vefat eden Hasan Çakmakçı'ın oğulları Bekir ve Hüseyin Çakmakçı'yı telefonla arayarak taziyelerini bildirdiği belirtildi.