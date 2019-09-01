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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya metro müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor

GÜNCEL 01.09.2019, 16:49 01.09.2019, 17:10 Enes Subaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya metro müjdesi!
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İŞTE Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Sizlere teşekkür etmek amacıyla huzurlarınıza geleceğiz dedik ve geldik. Konya büyük medeniyet davamıza bugün de büyük destek veriyor. bugün burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız. Son 17 yılda Konya’ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık.

Eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz inşallah. Karaman hızlı tren hattı bitti. Sinyalizasyon sistemi bitince hizmete açılacak.

PEŞ PEŞE MÜJDELER

İlk müjdemi veriyorum… İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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