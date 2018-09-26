CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Alman basınına yazdı. Erdoğan yazısında Almanya'ya çağrıda bulunurak, "Almanya'nın PKK ve FETÖ ile mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz. Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz" dedi.
TÜRKİYE İLE ALMANYA ORTAK ÇALIŞMALI
Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ticaret savaşını önlemek için ortak çalışmasının gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin sorumsuz politikaları, dünyayı pervasız bir ticaret savaşına sürüklüyor" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti öncesi Alman basınına yazdı. Erdoğan, yazısında Almanya'ya çağrıda bulunarak, "Almanya'nın FETÖ'yü terörist organizasyonu kabul etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Alman basınına yazdı. Erdoğan yazısında Almanya'ya çağrıda bulunurak, "Almanya'nın PKK ve FETÖ ile mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz. Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz" dedi.
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