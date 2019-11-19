Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'siyanür' mektubu! Polis tarafından yakalandı
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi
SAKARYA Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.
Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.
MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
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