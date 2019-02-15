Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik yasasını açıkladı

YENİ Askerlik Yasası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:



"Belli bir noktaya gelindi. Nihai noktayı henüz koymuş değiliz ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında, milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi aldığı bir sistem oluşturmayı hedefledik.

Bunun üzerinde çalışmalar yapıldı ve iş belli bir aşamaya geldi. Şu anda 6,9,12 şeklinde belirlenmiş durumda. Bunların içerisinde er-erbaş durumu, yedek subaylık, yedek astsubaylık durumu söz konusu.



İhtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli ve dövizli askerliğin karşılığı aynı olacak.



Artık bedelli ve dövizli konusunda bir soru işareti olmayacak. Bu var ve karşılığı belli olacak."