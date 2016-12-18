Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde başta Halep’te yaşanan trajedi olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiği vurgulandı. İki lider, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için ortak çabaların yoğunlaştırması gerektiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Suriye krizinin çözümüne zemin hazırlama amacıyla muhalifler ile rejimin temsilcilerini Kazakistan'da buluşturma düşüncesini tekrar ele alarak, bu çerçevede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le yaptıkları temaslara da değindi.

Rusya Federasyonu Başkanı Putin, görüşme vesilesiyle, Kayseri'deki terör saldırısını da kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

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