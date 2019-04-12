Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İstanbul'da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım cuma namazını kılmak için aynı camiiye geldi. İkilinin cuma namazı sonrası aynı makam aracına binerek ayrılmaları ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte kıldı. Ankara'daki Başyazıcıoğlu Camii çıkışı açıklama yapılmazken, Erdoğan ve Yıldırım'ın aynı makam aracına binmeleri dikkat çekti.

bınalı erdogan

İki isme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşlik ettiği görüldü.

GÖZLER 15:00'A ÇEVRİLDİ

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken gözler saat 15:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşitirilecek MKYK toplantısına çevrildi. Toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapılması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cengiz Ünder, Can Bartu’nun verdiği nasihatı...
Cengiz Ünder, Can Bartu’nun verdiği nasihatı...
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472