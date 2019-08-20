Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

ZİYARETİ sırasında Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Erdoğan rektörlük binası çıkışında çevrede bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir kişinin Erdoğan'a çiçek hediye ettiği görüldü. Erdoğan ardından tarihçi Murat Bardakçı ile bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.