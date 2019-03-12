Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan o gence cevap verdi

FURKAN Gündüz isimli bir genç, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj atarak "İstiklal Marşı beyaz bir sayfadır, kimliğimizdir, davamızdır, büyük destanımızdır, vazgeçmemektir, milletimizin diriliş sesidir, kutlu zaferimizin paha biçilmez madalyasıdır, sonsuzluk marşıdır, istiklalimizin mührüdür." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına çok sayıda gencin İstiklal Marşı ile ilgili düşüncelerini topladığı bir de video ekleyen Gündüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak." mesajını paylaştı.

