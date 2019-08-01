Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Taş Alanya'ya geldi

ALPER KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Teşkilatı, ilçe ziyaretlerine Alanya’dan başladı. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Alanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’a, Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da eşlik etti. İlk olarak Ak Parti Alanya Teşkilatı’nın kurucuları ile bir araya gelen Köse ve Taş, daha sonra meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle buluştu. Ak Parti Alanya kurucu yönetim kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Köse, “Sizlerle bir araya gelmek, sizleri dinlemek için buradayız. Partimizin kuruluşunda büyük emekleriniz var. Sizlerin o günlerde hangi şartlarda partimizi kurduğunuzu, zor şartlarda mücadele verdiğinizi biliyoruz. Sizlerin o özverili gayretleriniz sayesinde partimiz bugünlere geldi” dedi.

‘AK PARTİ HEP GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA’

Köse, yerel seçimlerin geride kaldığını, bu süreçte yapılan çalışmalarla ve önümüzdeki süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve hasbıhal etmek için bu toplantının organize edildiğini belirtti. Ülkenin ve çocukların geleceği için Ak Parti’nin her zaman güçlü olması gerektiğini belirten Köse, “Ülkemize karşı içeriden ve dışarıdan gelen saldırıları görüyorsunuz. Dünyayı dizayn etmeye alışmış ülkeler, dünyada kurulmuş nizama karşı çıkan, mazlum ülkelere elini uzatan, zalim ülkelere karşı çıkan, kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA’sını SİHA’sını üreten bir Türkiye istemiyorlar. Onlar, kendilerine bağımlı, güçsüz, aciz bir Türkiye istiyorlar. Bunun için de bu düzeni bozan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak için her yolu deniyorlar. Biz bir olursak, birbirimize kenetlenirsek, onlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar” diye konuştu.

‘ZOR GÜNLERDE PARTİYİ SIRTLADINIZ’

Köse, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu ile başlayan Cumhur İttifakı’nın ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti. Ak Parti’nin kuruluş yıllarındaki siyasi tabloyu hatırlatan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Partimizin kapatılacağı, partide görev alanların hapse atılacağı söyleniyordu. İşte sizler o günlerde o zor şartlarda Ak Parti’de görev alarak, partimizin bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi oldunuz. Bu hareket, teşkilatların özverili çalışmaları sayesinde bu günlere geldi. Evinizden ve işinizden zaman ayırarak, kapı kapı gezerek Ak Parti’yi iktidara taşıdınız” dedi. Yerel seçim sonuçlarında bir karamsarlık havasının oluşmaması gerektiğini belirten Taş, “Antalya’da bugüne kadar aldığımız en yüksek oy oranına ulaştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız yüzde 42.8 oyu, 31 Mart seçimlerinde 46.3’e çıkardık. Alanya’da ittifak adayımız seçimi kazandı. Alanya teşkilatımızın fedakarlığı ve özverili çalışmasından doları hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan yatırımlardan fazlasını yapan ve yaptığı hizmetlerle halkımızın gönlüne giren Ak Parti’nin yerini alabilecek, onun muadili bir başka parti yok” dedi.

TOKLU, KÖSE VE TAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Köse ve İl Başkanı Taş’a teşekkür ederek teşkilat olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, daha sonra Alanya Belediye Meclisi üyeleri ve Ak Parti İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek, Alanya’ya yapılacak yatırımlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.