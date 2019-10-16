Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."