Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler, Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözümün sağlanması konuları ele alındı
GÜNCEL 16.10.2019, 00:52
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."
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