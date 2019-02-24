Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım
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ERDOĞAN, partisince İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka  hitap etti.

Konuşmasına "Bir ümitle yaylasından, dağından bakar enginlere gözü  Hatay'ın. Güller yetiştirir gönül bağından, başkadır baharı yazı Hatay'ın. Halkı  hak yolunun yılmaz aşığı, coğrafyası medeniyetler beşiği, zümrüttendir kapısının  eşiği, başımız üstüne sözü Hatay'ın" dizeleriyle başlayan Erdoğan, Hatay'ı,  ilçelerini ve Hataylıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den ayrı kaldığı her günün, her  saatin, her saniyenin hesabını tutan Hatay, Türkiye'ye katılmadan İstiklal  Marşımızı kendi istiklal marşı kabul eden Hatay, 1939'da kendi kararıyla, 'can  candan ayrılmaz' diyerek anavatana iltihak eden Hatay, seni bir kez daha  hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Havalimanından gelene kadar yolun tıklım tıklım olduğunu aktaran  Erdoğan, miting alanında da uçsuz bucaksız bir katılım gerçekleştiğini belirtti.

Hatay'ın şehitlerini rahmetle, minnetle yad eden Erdoğan, Hatay  Devletini kuran ve anavatana iltihak kararı veren Hatay Meclisi'nin üyelerini,  Başbakan Abdurrahman Melek Bey'i, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen Bey'i,  Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Bey'i şükranla andığını söyledi.

Erdoğan, 8 aylık hasretin ardından tekrar Hatay'da olmaktan büyük bir  bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

"Şu giden ben olaydım, atına nal olaydım, dolan da gel yanıma sana  kurban olaydım." sözleriyle Hataylılara seslenen Erdoğan, "Bu güzel atmosferde  bizleri kavuşturduğu için Rabbime hamdediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol  arkadaşları verdiği için sonsuz şükürler olsun diyorum. Hatay'a, siz Hataylı  kardeşlerime, sevginizden, muhabbetinizden, heyecanınızdan, coşkunuzdan, en çok  da vefanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hatay, bizim gözbebeğimiz. Biz Hatay'ı  severiz, Hatay da bizi sever. Biz Hatay'ı anlarız, Hataylı da bizi bilir, bizi  anlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Hataylılara Kayseri'den on binlerin  selamını getirdiğini söyledi.

"Hatay denince akla ilk sabır gelir, feraset gelir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay denince akla ilk sabır, feraset, Anadolu  irfanı geldiğini ifade ederek, "Onun için men sabera zafera, sabreden kimse  zafere ulaşır. Sabrettik evelallah zafere de ulaştık, ulaşıyoruz." diye konuştu.

Şehrin 24 Haziran seçimlerinde bu irfanını bir kez daha gösterdiğini  belirten Erdoğan, Hatay'ın 24 Haziran'da tercihini yine demokrasiden, milli  iradeden, istikrar ve güvenden yana kullandığını dile getirdi.

Hatay'ın 7 Haziran günü yine bu meydanda verdiği sözü yerine  getirdiğini aktaran Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur  İttifakı'nı birinci yapan Hataylılara teşekkür etti. Erdoğan, "Mevlam  birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Hataylılardan 31 Mart akşamında yeni zaferler beklediğine işaret eden  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da iradenize, istikbalinize sahip  çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta bu güzel şehrin geleceğine sahip çıkmanızı  bekliyorum. 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Artık Hatay'da  yepyeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın, sırtındaki CHP kamburundan  artık kurtulması gerekiyor. Bu güzel şehri, beceriksiz, çapsız, vizyonsuz  belediyecilik yerine, yıllardır hasretini çektiği gönül belediyeciliğiyle  buluşturmamız lazım. 31 Mart'ta, Hatay'ı belediyecilikte liyakatli kadrolara  teslim etmemiz lazım. 31 Mart'ta, bu şehrin anahtarını artık emin ellere, ehil  ellere vermemiz lazım."

Meclis Başkanlığı seçimi anımsatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı büyük bir  zafer elde etti. Hamdolsun adayımız Mustafa Şentop Meclis Başkanlığına AK Parti,  MHP, Cumhur İttifakı olarak seçildi ve şu anda TBMM Başkanı oldu. Az önce Sayın  Bahçeli ile görüştüm, Rabbim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de  Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin dedim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hatay, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip  çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun, tevazu, samimiyet ve  gayretle memleket işi gönül işi diyor musun, mührü gönül belediyeciliğine vuruyor  musun?" sorularına, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının  ardından, "31 Mart zaferimiz şimdiden kutlu olsun, mübarek olsun. Rabbim  hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime az bir süre kaldığını belirterek,  partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi.

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