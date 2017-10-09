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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ortaya çıkan askerlik fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevini yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf, yıllar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ortaya çıkan askerlik fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevini yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf, yıllar sonra ortaya çıktı

09 Ekim 2017 Pazartesi 08:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ortaya çıkan askerlik fotoğrafı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında  İstanbul  Tuzla  Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇAKI GİBİ ASKER

Tuzla  Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine  İstanbul Hasdal 77'nci  Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan  Cumhurbaşkanı ve Başkomutan  Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 09:16
Anahtar Kelimeler:
Recep TayyipCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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