Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Üniversitelere önemli atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atılım Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.
ATAMALAR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNCE YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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