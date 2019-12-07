Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de...

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar" yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları şöyle: "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü, 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay CENGİZER atanmış ve kendisine Büyükelçi unvanı verilerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Salih Mutlu ŞEN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Mehmet Metin EKER atanmıştır. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ali Rıza ÇOLAK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Suat Hayri AKA atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Haşan KILIÇ ve Serkan KOKSAL atanmıştır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Deniz KARAKAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Elif SİVRİOGLU ve Kadir AKYÜZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı İrfan YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdülaziz ÜNAL atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Edirne İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Önder ARPACI atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ufuk KORKMAZ atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer 10. Bölge Müdürü Selahattin BAYRAMÇAVUŞ atanmıştır."