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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile taşeron işçi arasında ilginç diyalog!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kadro isteyen bir işçi arasında ilginç bir diyalog yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile taşeron işçi arasında ilginç diyalog!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kadro isteyen bir işçi arasında ilginç bir diyalog yaşandı

07 Ocak 2018 Pazar 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile taşeron işçi arasında ilginç diyalog!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile kadro isteyen bir işçi arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Erdoğan, katıldığı bir organizasyonda kendisinden kadro isteyen işçiye ‘Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte’ yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir organizasyon esnasında yanına bir kişi  “KİT’lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım” diye seslendi.
Evrensel’in haberine göre Erdoğan ise “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEKONOMİKadroTaşeron
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