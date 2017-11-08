Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüştü

SPACEX şirketinin kurucusu ve elektrikli otomobil üreten Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk ’ın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

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