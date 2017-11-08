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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk’ı kabul etti

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüştü
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SPACEX şirketinin kurucusu ve elektrikli otomobil üreten Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk’ın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSpaceX
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