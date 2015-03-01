Cumhurbaşkanı Erdoğan ihrama girdi

CİDDE'DE ihrama girdikten sonra Mekke’ye geçen Erdoğan, Suudi güvenlik güçlerinin yoğun önlemleriyle gece yarısı Mescid-i Haram’a gitti. Beraberindeki heyetle Kabe’yi tavaf ettikten sonra Merve ve Safa tepeleri arasındaki sayını tamamlayan Erdoğan’a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılan Erdoğan umresini tamamladıktamn sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi’ne geçti.



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