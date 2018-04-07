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Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve çağırmıştı! Artık e-devlet'te sorgulanacak...

Vatandaşlar dini sorularını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na artık e-Devlet üzerinden soracak. www.turkiye.gov.tr adresine yeni eklenen “Dini Soru Sor” bölümünü tıklayan vatandaşlar, en fazla 2 bin karakterle sorularını yöneltebilecek. İnternet sitesi üzerinden soru yönelten vatandaşlar; eğitim durumu, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi bilgi hanelerini zorunlu olarak dolduracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve çağırmıştı! Artık e-devlet'te sorgulanacak...

Vatandaşlar dini sorularını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na artık e-Devlet üzerinden soracak. www.turkiye.gov.tr adresine yeni eklenen “Dini Soru Sor” bölümünü tıklayan vatandaşlar, en fazla 2 bin karakterle sorularını yöneltebilecek. İnternet sitesi üzerinden soru yönelten vatandaşlar; eğitim durumu, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi bilgi hanelerini zorunlu olarak dolduracak

07 Nisan 2018 Cumartesi 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve çağırmıştı! Artık e-devlet'te sorgulanacak...
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DİYANET İşleri Başkanlığı’nın kapatılan Alo Fetva hattı, e-Devlet’e taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı ilahiyatçıların toplumu ayrıştıran değerlendirmelerine karşı Diyanet’i göreve çağırmış; Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, il müftüleri ve ilahiyat fakülteleriyle bir araya gelerek, dini açıdan sahih bilginin iletişim kanallarından halka ulaşması için yapılması gerekenleri görüşmüştü.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın aktardığına göre; toplantıların ardından, telefonla arayanlara fetva verilmesi döneminin kapandığını belirten Bozdağ, soruların yazılı olarak yanıtlanacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası, Alo Fetva hattı e-Devlet’e taşındı. Yeni eklenen “Dini Soru Sor” hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile e-Devlet altyapısı üzerinden sunuluyor. “Dini Soru Sor” bölümüne tıklayanların karşısına, “Bu hizmeti kullanarak T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sormuş olduğunuz tüm soruları listeleyebilir, dilerseniz ‘Yeni Soru Sor’ düğmesine basarak yeni bir dini soru sorabilirsiniz” ifadesi çıkıyor. Sayfadaki “Yeni Soru Sor” bölümüne tıklayanlar, “Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacaktır. Lütfen sorunuzu anlaşılır ve öz olarak belirtiniz.

Soru metni her soru için 2 bin harf ile sınırlandırılmıştır” uyarısıyla karşılaşıyor. Daha sonra vatandaşlardan dini soru formunu doldurmaları isteniyor. Formda, ilköğretimden doktoraya kadar sıralanan eğitim durumundan birinin seçilmesi isteniyor. Cep telefonu ve elektronik posta adresinin verilmesinin zorunlu olduğu formda; adak ve yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kuran-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka gibi ana konulardan birisinin seçilmesi talep ediliyor. Daha sonra 2 bin karakterle sınırlandırılmış dini sorunun yöneltilmesi isteniyor.

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Son Güncelleme: 07.04.2018 09:41
Anahtar Kelimeler:
DiyanetE-devletSorgulamaVatandaşlıkInternetSİTESİDiniSoruSor
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