Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' mesajı
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum."

Kürtçe olarak ise "Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim" ifadesini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otogarda tarihi eser dolu çantayla yakalandı
Otogarda tarihi eser dolu çantayla yakalandı
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479