Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



ANKARA VE İSTANBUL MİTİNGLERİ



TGRT Haber'e ortak yayın sebebiyle teşekkür ediyorum. Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'i aynı şekilde heyecanlı gördüm. Konya, Diyarbakır Kayseri ve büyükşehirlerde aynı havayı hep kokladım.

Yerelde bu işi bilen arkadaşlarımızı özellikle büyükşehirde aday gösterdik. Bu demokrasi zaferini yerel yönetimlerle taçlandıralım istiyorum. Cumhur ittifakının seçimesiyle Cumhurbaşkanı ile yerel bütünleşecek. Hizmetler bir bütünlük içinde illere pozitif anlamda yansıyacak ve farklı olacak.



ANKETLER KONUSU



Anket çalışması yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerin önünde tutuyorum. Karşılıklı vatandaşlarımızla elektrik alıp verme olayı çok farklı. Aldığım cevaplarla oyun nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları yönlendirmeyle, sosyal paylaşımlarda vs. yapılanlar çok farklı olduğu görülüyor. Onlara takılıp kalırsak seçim çalışması yürütemezsiniz. 1 Milyon 600 bin insan meydanlara geliyorsa Cumhur ittifakını seviyor takdir ediyor ki geliyor. Adaylarımızı belirlemede yanlışları bir kenara koyduk. Bu yanlışları minimize edip onları giderip bu seçime giriyoruz.



MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SÖZLERİ



Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

