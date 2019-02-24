Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaca'yı telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden  Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa  tabii o olacak." dedi. Erdoğan, tüm aileye başsağlığı dileklerini sundu.
 

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