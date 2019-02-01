Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Bu dünyada adınızın kalması için ya böyle eserler yapmalıyız, ya da iyi evlatlar yetiştirmeliyiz. İkisini de yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

Namazımızı kıldık camiden çıkarken bir kardeşimiz yanımıza yaklaştık. Malum buralarda kentsel dönüşüm kapsamında olan yerler. Burada depremle ilgili bir mesele var ama gönüllülük esastır. Bazı müteahhitler farklı şeyler söylüyormuş. Sen beni değil müteahhidi dinliyorsun. Olmaz. Devletin kurumlarını dinleyin. Bakın burada komşuyuz. Bir sıkıntı olursa bize gelin gerekeni yapalım.

Kentsel dönüşüm deprem düşünüldüğünde çok önemlidir. Ama her şey kentsel dönüşüm dahil gönüllülük esastır. Kimse evine vermek zorunda değil. Vatandaşımızın zararına olacak bir şey yapmayız. Müteahhitler kazansın diye de vatandaşı asla zor durumda bırakmayız.