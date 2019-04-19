Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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ERDOĞAN , Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj  yayımladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak,  "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat  gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara  vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
 

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