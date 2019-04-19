Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

ERDOĞAN , Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

