Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bu güzel buluşmayı tertipleyenleri tebrik ediyorum. Biz iki devlet tek milletiz. Şimdi bunu eleştiriyoruz. Altı devlet tek milletiz. Sınırların mesafelerin anlamını yitirdiği dünyamızın devasa bir köye dönüştüğü dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dışarda kalmadığı, güçlü ve kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir. Aynı ortak kültür ve tarih havzasında beslenen aynı dili konuşan milletlerin daha fazla bir araya geldiğini görüyoruz. Dünya Türk iş Konseyi buluşması ekonomik ilişkilerin artmasına vesile olsun.

"AMACIMIZ TEK BİR SOYDAŞIMIZIN DAHİ DIŞARIDA KALMAYACAĞI BİR YAPI"



Özbekistan’ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir. Bu sene 10. yılını kutlayan konseyin Türkmenistan’ın katılımı ile yerine pekiştireceğinin inancındayım. Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir.



"HER YIL BİNLERCE İNSANIMIZ GÖÇ EDİYOR"



İş dünyasının lokomotifi olmadığı her proje eksiktir. Türk dünyası olarak hem birbirimize hem dünyaya göç veriyoruz. Her yıl binlerce insanımız göç ediyor. İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken ortak ulaşım projeleriyle mesafeleri kısaltıyoruz.



"BÜYÜK BİR MESAFE ALDIK"



300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı potansiyeli ancak böyle hayata geçirebilir. 15-20 sene öncesine göre büyük bir mesafe aldık. İş dünyasının da bu süreç içerisinde olması gerekmektedir. 6.5 milyon vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere dünyanın yüzlerce bölgesinde yaşıyorlar. Değerli dostum Aliyev’in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Kazak, Özbek, Türkmen, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz.



"BİZLER TERÖR TEHDİDİNE DAHA FAZLA MARUZ KALIYORUZ"



Nerede olursa olsun dünyanın hiçbir ülkesi terör tehdidinde azade değildir. Ancak bizler terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye aralıksız 40 yıldır terör örgütleri ile mücadele ediyor. Dünyanın en kalleş terör örgütleriyle mücadele etmiş bir milletiz.



"HER TÜRLÜ TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"



DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütünün 30 bin TIR silah yardımıyla donatıldığını gördük. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehditle karşı karşıya kaldık.



"DÜNYA BUNU GÖRMÜYOR"



Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu El Bab'da yaptık 3 bin 500 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Dünya bunu görmüyor.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ NATO'YA ALDINIZ DA BENİM Mİ HABERİM OLMADI"



Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun? Ey Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar değil miydi?

Türkiye NATO’nun üyesi mi? Üyesi… Peki ya ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Dün basın toplantısında onu söyledim. Dedim 'Siz bu terör örgütlerini NATO’ya aldınız da benim mi haberim olmadı.' Bu iki yüzlülük ne ile izah edilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.