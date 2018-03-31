Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da Yeditepe Bienali açılışında konuştu. Erdoğan, "Bizanstan çok bizansçı zihniyet ecdadımızın bize bıraktıklarının kıymetini bilememiştir" dedi yerli ve milli sanatçılara saldırıldığını söyledi. Erdoğan, Taksim'de yıkımı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi için de, " AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Duygusalım, heyecanlıyım. Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Genelde sergiler bienaller kapalı mekanlarda icra ediliyordu. Bu anlayış estetiği öldürmenin yanında eserlerin geniş kitlelere ulaşmasına mani oluyordu. Yeditepe Bienali'nin başta Ayasofya olmak üzere yarım ada üzerindeki 30 tarihi mekandan istifade etmesini kıymetli buluyorum. Bienalin İstanbullular ve sanatseveler nezdinde gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum.

"BUNDAN SONRASI ÇOK HASSAS"

Biz burada aslında vere vere eriye eriye buraya geldik. 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik kısa zamanda 780 bin kilometrekareye düştük. Çok hassas bundan sonrası. Çok dikkatli olmaya mecburuz. Temel sıkınıtının bir dönem ülkemize hakim olan zihniyet olduğunun farkındayız. Batıdan ziyade batıcı Bizanstan çok bizansçı bu zihniyet ecdadımızın bize bıraktıklarının kıymetini bilememiştir.

"GEZİ'DE YAPTIKLARINI AFRİN'E GİDEN SANATÇILARA YAPTILAR"

Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afirn için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu segilerdir. Sanatçılarımzın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur.

"ÇATLAYIN PATLAYIN AKM'Yİ YIKTIK"

AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık.Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler.