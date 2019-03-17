Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'daki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik mitingine katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık. Antalya dik durdukça, hiçbir haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde değil.

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz.

Biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz. CHP'nin başındaki zat gibi iftara değil, hizmet ediyoruz.

Almış eline kağıtları 'Man adası, man adası...' Açtım davayı. Oradan geldiği zaman 2.5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na hediye edeceğim.

Biz inancına, bütün hayat tarzına adeta kefiliz. Bunda herhangi bir oyuna giremeyiz.

Biz milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.

Diyarbakır neydi, şimdi gidin tanımazsınız.

Yasakları değil, özgürlükleri, vesayeti değil demokrasiyi savunuyoruz.

82 milyonun Cumhurbaşkanıyım bizde ayrım yok. Seçim dönemlerinde neyi vaat ettiysek, Allah'ın izniyle onları sunduk.

Yeni bir millet bahçesi yapıyoruz. Antalya'nın en büyük millet bahçesi olacak.

Ayrıntılar geliyor...







Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 18:54