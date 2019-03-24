Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fazıl Say konser verecek

CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Beştepe'e konser vereceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a yapılacak yatırımlardan da bahsederek şunları söyledi: "Bak sana şimdi bir müjde daha vereyim Bay Kemal. Temelini attık, nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz ama sizlerin yaptığı gibi bir Atatürk Kültür Merkezi değil, dünyada parmakla gösterilen bir Atatürk Kültür Merkezi yapıyoruz. Yani bizim bir yerde opera binamız olacak ve daha büyük, çok daha işlevsel, her yönüyle muhteşem şu anda hızla inşaat devam ediyor.

Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil mi? Biz çağırırız, bizim nankörlüğümüz yok. Ankara'dakine gelemiyor. Ankara'da külliyenin içerisinde biliyorsunuz muhteşem bir bizim opera binamız var. İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak ve 29 Ekim'de kendisinin inşallah bir güftesi, bir bestesi olacak ve orada konseri olacak. Bizim derdimiz 'Sen hangi zihniyettensin', 'Sen hangi zihniyettesin.' değil. Gelin, tek millet olalım."

