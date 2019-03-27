Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında küçük bir hayranının hediyesini gösterdi ve mesajını okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında küçük bir hayranının hediyesini gösterdi ve mesajını okudu.

 
"Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülberen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. TV'den her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime Tayyip Dede dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bileklik ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanı Allah sizi eksik etmesin. Cumhurbaşkanım eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz."
Gülberen gözlerinden öpüyorum. İnşallah izliyorsundur. Üzerinde kalplerinde olduğu bileklik. Gözlerinden öpüyorum, inşallah bu seçimlerin en büyük sermayesi olur.
 

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