Cumhur İttifakı Dim Tv’de projeleri anlatacak

Yerel seçimlere 19 gün kala Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in meclis listesindeki 4 isim, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) seçmene seslenecek

Cumhur İttifakı Dim Tv’de projeleri anlatacak
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Haber: Alper KUTAY

İTTİFAK'IN Ak Parti kanadında olan Peyzaj Mimarı Mehmet Ali Kiriş ile Serbest Muhasebeci Arif Tok, MHP kanadında olan turizmci işadamı Kerim Aydoğan ile İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er, Alper Kutay’ın hazırlayıp sunacağı ‘Seçim Özel 2019’da yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri anlatacaklar. 2014’ten beri Başkan Yardımcısı olan Adem Er, yine 2014’ten beri meclis üyesi olan Kerim Aydoğan ve Arif Tok ile bu dönem ilk kez meclise girecek olan Mehmet Ali Kiriş’in katılacağı Seçim Özel 2019, 13 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. İzleyiciler programa interaktif olarak WhatsApp ya da Facebook üzerinden sorularıyla da katılabilecek.

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