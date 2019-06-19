Cumhur İttifakı Ankara'da! İlk durak Çavuşoğlu oldu

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’in eşi Yıldız Yücel’in de katıldığı programı otobüs yolculuğu ile başlatan Cumhur İttifakı üyelerinin Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirecekleri öğrenildi. Ankara’da ilk olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret eden ekibin, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecekleri bildirildi. Alanya’nın belli başlı sorunlarını hem Bakan Çavuşoğlu’na hem de MHP lideri Bahçeli’ye iletecek olan Başkan Yücel ve kurmaylarının, Alanya’nın il olma arzusunu bir kez daha yineleyecekleri de gelen haberler arasında. Cumhur İttifakı üyeleriyle Dışişleri Bakanlığı Özel Konutu'nda Bakan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Başkan Yücel, "Ankara'da ilk durağımız Dışişleri Bakanlığımız oldu. Alanya'mızın gururu, Sayın Bakanımız Mevlut Çavusoğlu'nu makamında ziyaret ederek projelerimiz hakkında istişarede bulunduk. Misafirperverliği ve her zamanki içten alakaları için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 15:17