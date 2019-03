Cumhur İttifakı Alanya'da halkla buluştu

ÇAVUŞOĞLU, Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Alanya’daki ittifak adayı MHP’li Adem Murat Yücel’in 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanacağı; Saray Mahallesi, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlara seslendi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan eşlik etti. Burada Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti coşkulu bir kalabalık karşıladı.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

Programın açılış konuşmasını MHP ilçe Başkanı Mustafa Türkdoğan gerçekleştirdi. Vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya davet eden Türkdoğan, “Cumhur İttifakı’nın başarısı için elimizden geleni yaptık hep beraber. İttifakımıza gönül veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarın akşam sandıklar açıldığında halkımız Alanya’da Yücel ve Antalya’da Türel diyecek.

‘ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ’

Ak Parti Alanya İlçe teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, “Yaklaşık 3 aydır sahalardayız. Bu süreçte Cumhur ittifakı ruhunu Alanya ve Antalya’da en iyi şekilde yansıttık. Yarın akşam yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını alacağız. Yarın artık son gün. Biz çalışmalarımızı yaptık. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bu süreçte kalplerini kırdığımız arkadaşlarımız varsa helallik istiyoruz. Bu süreçte arkamızda duran, destek veren Sayın Bakanımız Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

‘YARIN SANDIKLARI PATLATACAĞIZ’

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, “Biz sizlerle var olduk, desteğinizle buralara geldik. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler 5 yıl boyunca halkla iç içe olduk. Son 3 ayda da güzel Alanya’yı karış karış dolaştık. Sizler de bizimle aylardır koşturup çalıştınız. Evinize, çocuklarınıza hasret kaldınız. Cumhur İttifakı’nın her bir neferine teşekkür ediyorum. Emeklerimiz 31 Mart’ta meyvesini verecek. Biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bizler kazanmak için değil, rekora koşmak için çalışıyoruz. Hedefimiz milletimize en iyi şekilde hizmet sağlamak. Şimdiye kadar görülmemiş rekor bir oyla seçimin galibi Alanya’da Yücel ve Antalya’da Türel olacak. Kazanan sadece Yücel ve Türel olamayacak. Kazanan Alanya olacak. Kazanan Antalya olacak. Şimdi Alanya’nın kapısında tarihi bir fırsat bekliyor. Alanya’da bir hizmet birliği, güç birliği oluştu. Alanya’yı uçuracağız. Hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Yapılamaz denenleri yapacağız. Bu iş tamam maşallah, bu iş bitmiş. Pazartesi günü aydınlık bir sabaha uyanacağız. Alanya çirkin siyaset yapanlara yarın sandıkta cevabını verecek. Alanya Belediyesi’ni yönetmek bizim işimizdir. Doğduğum büyüdüğüm, bana her şeyimi öğreten, benim geçmişim ve geleceğim Alanya’ya hizmet etmek istiyorum. Biz şimdiye kadar sizlerin başını hiç yere eğdirmedik. Beni sizlere emanet eden sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, liderimiz Devlet Bahçeli ve Çavuşoğlu’nun güvenini boşa çıkarmayacağız. Söz verdiğimiz gibi Cumhur İttifakı’nı sandıklarda patlatacağız. Alanya Cumhur İttifakı’nın kalesi olacaktır. 31 Mart’ta Alanya’nın kaderi oylanacak, lütfen sanıklara gidin. Oyunuzu kullanın. Destek ve dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’YI İŞİN EHLİNE TESLİM EDİN’

Bakan Çavuşoğlu ise, “Yolda otobüsle gelirken insanların balkonlardan bize el salladığını gördüm. Hamdolsun bu iş tamam, Yücel’le 5 yıl daha yola devam. Alanya’yı işin ehline teslim edeceğiz. İşte projelerini sizlere tanıttı. Alanya’mızı çok daha ileriye götürecek projelerdir bunlar. Antalya’da da 5 yılık hizmeti için Türel’e teşekkür edeceğiz. Yücel’le 5 yıllık hizmete devam edeceğiz inşallah. Alanyalılar vatan için şehit olmaya hazırdır. Alanyalılar bu seçimde zillet ittifakını değil Cumhur İttifakı diyecektir inşallah. Bu seçim kampanyasında sık sık Alanya’ya geldim. Her geldiğimde büyük coşku gördüm. Bu süreçte bir şeyi daha çok iyi gözlemledim. Cumhur İttifakı’nı kuran her iki partinin el ele omuz omuza nasıl çalıştığını gördüm. Her birine ayrı arı teşekkür ederim . Sizlere güveniyorum. Yücel ve Türel kardeşlerimi sizlere emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 17:31