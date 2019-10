Çukurumuz ‘3 aylık’ oldu! Gözler görmez, kulaklar işitmez mi?

ALANYA’NIN Şekerhane Mahallesi, Fatih Caddesi’nde 3’üncü ayını dolduran dev çukur kentin imajına kara bir leke sürüyor. Antalya BŞB’ye bağlı ASAT tarafından yürütülen yer altı çalışmasının ardından tahrip olan yolu gören, duyan yok mu? Merak konusu. Dim TV (dimtv.tv) vatandaşın sesi olup, dev çukuru görmeyen gözlere göstermek için ekranlara taşıdı.

‘İVEDİLİKLE MÜDAHALE EDİLMELİ’

Bölge halkı çukur için “Alanya’nın elinde her şey var. Devletin, hükümetin yardımcısı olan partinin belediye başkanı yapmayacak da, kim yapacak? Para var, her şey var ama emekliye yok. Vatandaşa yok. Kendilerine gelince her şey var. Gel gelelim ki hizmet yok” yorumunda bulunurken esnaflar da “Daha evvel sorunu çözüm masasına bildirdik. Çözüm masası ASAT’a yönlendirdi. Daha önce burada boru patladı. 2 hafta içinde yapıldı. Fakat burası bu şekilde bırakıldı. Ağustos ayında bildirmeme rağmen hiçbir sonuç alamadık. Her gördüğüm zabıtaya bildiriyorum. Parke taşları kalkıyor, kazaya neden olabilir. Hatta birkaç araç tehlike de atlattı. Biran önce çözüm bulunmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandılar.