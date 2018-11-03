Çukur'un başrolü isyan etti: Reyting denen efendinin kölesi olduk

ÇUKUR dizisinin başrol oyuncusu usta tiyatro oyuncusu Ercan Kesal, VOA Türkçe'den Soner Kızılkaya'nın sorularını yanıtladı. Kesal, Çukur dizisinde 'İdris' karakterinin ölmesi gerektiğini ancak dizinin reytingin kölesi olduğu için devam etmesine tepki gösterdi.

"REYTİNG DENEN EFENDİNİN KÖLESİ OLUYORSUNUZ"

Kesal, diziden sonraki planlarına dair soruya verdiği yanıtta senaryonun reytinge göre değiştiğini söyleyerek eleştirilerde bulundu. Kesal, "Dizinin Haziran'da final yapmasıyla aslında canlandırdığım İdris Koçovalı karakteri de ölecekti. Fakat bir süre sonra seyirci o karakterin ölmemesini istiyor. Senarist de bunun bir parçası haline geliyor. Çünkü reyting denen bir efendinin kölesi oluyorsunuz" dedi.

"ÇUKUR ÇOK YIPRATICI AMA ÇOK DA ÖĞRETİCİ"

Çukur dizisiyle ünlenmesiyle alakalı konuşan usta oyuncu Ercan Kesal, "Benim açımdan Çukur'un ne tür bir faydası oldu? Ciddi bir laboratuvar yaşıyorum orada, kamera önünde ve olabildiğince, becerebildiğim kadarıyla da kamera arkasında. Çünkü her hafta bir uzun metraj film enerjisiyle dizi çekiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Çok yıpratıcı, çok zorlayıcı ama bir tarafıyla da çok öğretici." şeklinde konuştu.