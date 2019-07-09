Çözüm masası yeni yerinde! Yeni Devlet Hastanesi karşısında açıldı

Bugüne kadar binlerce talebi çözüme kavuşturan Alanya Belediyesi Çözüm Masası Birimi, vatandaşa daha hızlı ulaşmak adına Mobil Araç ve Çözüm Burada ekibinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında yeni ofisini hizmete soktu.

Çözüm masası yeni yerinde! Yeni Devlet Hastanesi karşısında açıldı
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ALPER KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ‘çözüm odaklı belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekibi, yeni ofisiyle vatandaşın talebine daha hızlı ulaşmayı hedefliyor. Özellikle yoğun bölgeleri tercih eden ekip, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş kapısı karşısında açılan ofiste, vatandaşın talep ve önerilerini aldıktan sonra ilgili birime aktararak çözüm takibini yapıyor. Alanya Belediyesi Çözüm Masası Birim Müdürü Pınar İmamoğlu, “Vatandaş ve belediye arasında köprü görevi görüyoruz. Birincil önceliğimiz vatandaşın taleplerine en hızlı şekilde ulaşarak yanıt bulmak. Bu bağlamda Çözüm Masası birimimize ulaşım ağımızı genişleterek yeni ofisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Alanya adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 15:33
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