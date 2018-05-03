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Çözüm masası vatandaşla belediye arasındaki sınırları kaldırdı

Vatandaşın şikayet ve taleplerine hızlı çözüm üretmek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde hayata geçirilen Çözüm Masası, sorunları çözmeye devam ediyor. Telefon, sosyal medya, whatsapp ve SMS yoluyla gelen talepleri anında kaydeden Çözüm Masası, güler yüzlü personeliyle sorunlara anında çözüm buluyor. 2017 yılında yapılan 38.048 istek, talep, teşekkür ve şikayetten oluşan başvurunun 36.981’i çözüme kavuşturularak yüzde 98’lik başarı sağlandı

Çözüm masası vatandaşla belediye arasındaki sınırları kaldırdı

Vatandaşın şikayet ve taleplerine hızlı çözüm üretmek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde hayata geçirilen Çözüm Masası, sorunları çözmeye devam ediyor. Telefon, sosyal medya, whatsapp ve SMS yoluyla gelen talepleri anında kaydeden Çözüm Masası, güler yüzlü personeliyle sorunlara anında çözüm buluyor. 2017 yılında yapılan 38.048 istek, talep, teşekkür ve şikayetten oluşan başvurunun 36.981’i çözüme kavuşturularak yüzde 98’lik başarı sağlandı

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:52
Çözüm masası vatandaşla belediye arasındaki sınırları kaldırdı
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28 OCAK 2015’te hayata geçirilen Çözüm Masası’na 2017’de 38.048 başvuru yapıldı. Çözüm Masası bu başvuruların, 36. 981’ini çözüme kavuşturarak yaklaşık yüzde 98’lik bir başarı oranı yakaladı. Aynı zamanda pazaryerleri, AVM’ler ve kalabalık caddelerde kurduğu stantların yanı sıra esnafları da işyerlerinde ziyaret eden çözüm odaklı personeller, cevapsız talep bırakmıyor.
2017’DE 38 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI
Alanya Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının en önemli birimlerinden olan Çözüm Masası, 2017 yılında 38.048 başvuru aldı. İçinde istek, şikâyet, öneri, talep, teşekkür ve düşüncelerin yer aldığı başvuruları değerlendiren Çözüm Masası, başvuruların yüzde 98’'ini çözüme ulaştırdı. 
SOSYAL MEDYA BAŞVURUSU ARTTI 
Yıl içinde telefonla başvuru yapan vatandaşların sayısı 25 bin 183 oldu. Şahsen başvuru yapanların sayısı 2 bin 552 olurken, 2016’da kurulan WhatsApp çağrı hattı ise telefonla yapılan başvurudan sonra en çok başvuru yapılan hat olarak ikinci sırayı aldı; 6 bin 459 kişi başvuruda bulundu. 2 bin 512 vatandaş sosyal medya aracılığı ile Çözüm Masası'na ulaşırken, 329 kişi mail yolu ile başvuru yaptı. 224 kişi de web sitesi üzerinden başvuruda bulundu. 2017’de kurulan Gezici Ekip pazaryerlerinde, AVM’lerde, kültürel ve sosyal etkinliklerde stant açarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Gezici Ekip, 789 başvuru alarak çözüme kavuşturdu.
ÖNCE “ÇÖZÜM BURADA” SONRA “ÇÖZÜM KAPINDA”
Daha önce “Çözüm Burada” sloganıyla pazarlarda ve kalabalık caddelerde kurduğu stantla vatandaşların taleplerini dinleyen Çözüm Masası, şimdi de güler yüzlü personeliyle “Çözüm Kapında” projesiyle esnafları dükkânlarında ziyaret etmeye devam ediyor. Alanya Merkez, Mahmutlar, Konaklı ve Payallar Sanayi esnafını ziyaret eden Çözüm Kapında ekibi, mahalle ziyaretlerini Kadıpaşa, Kızlarpınarı, Hacet, Güllerpınarı ve Şekerhane esnaflarıyla sürdürdü. Ziyaretler kalan diğer mahallelerde de devam edecek. 
MOBİL ÇÖZÜM ARACI DEVREDE
Vatandaş ile Alanya Belediyesi arasında köprü oluşturan Çözüm Masası, vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşmak için faaliyete soktuğu Mobil Çözüm Aracı ile hizmet ağını genişletti. 5 kişiden oluşacak Mobil Çözüm ekibi, periyodik olarak ev ziyaretleri yapıyor ve mahalle toplantılarına katılıyor.
“ÇÖZÜM EKİBİMİZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA”
Başvuruların yaklaşık yüzde 98’sini çözüme kavuşturduklarını kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Vatandaşlarımızın sorunu varsa çözümü de var.  Çözüm Masası ekibimiz hafta sonları da dâhil 24 saat görev başında.” dedi.
BAŞKAN YÜCEL, “VATANDAŞLA BELEDİYE ARASINDAKİ SINIRLARI KALDIRDIK”
Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Çözüm Masası ekibimizle birlikte vatandaşlarla belediye arasındaki sınırları tamamen kaldırdık. Şeffaf yönetim anlayışımızın uygulaması olan çözüm masamız aracılığıyla herkes şikayetini veya talebini sosyal medya ve diğer kanallardan açıkça bize iletebiliyor ve konusunu takip edebiliyor. Ekibimiz masa başından kalkarak, hizmet ağını genişletip bölge bölge gezerek vatandaşımızın ayağına gidiyor. Bu ziyaretlerle de esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz.” dedi.

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