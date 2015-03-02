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Çözüm Masası rekora gidiyor

Yeni mahallelerle birlikte sınırı genişleyen Alanya Belediyesi’nin vatandaşa daha iyi hizmet vermek için kurduğu 444 82 07 numaralı Çözüm Masası, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor. 28 Ocak’ta hizmete giren ‘Çözüm Masası’ vatandaşın derdine derman olmaya devam ediyor

Çözüm Masası rekora gidiyor

Yeni mahallelerle birlikte sınırı genişleyen Alanya Belediyesi’nin vatandaşa daha iyi hizmet vermek için kurduğu 444 82 07 numaralı Çözüm Masası, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor. 28 Ocak’ta hizmete giren ‘Çözüm Masası’ vatandaşın derdine derman olmaya devam ediyor

02 Mart 2015 Pazartesi 11:57
Çözüm Masası rekora gidiyor
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Alper KUTAY
GERİDE kalan bir aylık süre içinde 1.458 başvurunun yapıldığı Çözüm Masası’nda, başvuruların yüzde  85’i ivedilikle çözüme kavuşturuldu. Vatandaştan gelen istek, öneri ve şikayetler görevli personel tarafından alınarak anında çözüm üretiliyor. Yapılan başvurular sonuçlandığında vatandaşa geri bildirimleri SMS, e-posta veya telefonla yapılıyor. Uzun süreç gerektiren istekler ise programlanarak çalışmalara devam ediliyor. Çözüm Masası’ndan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar yapılan başvurular arasından en çok yol, park ve bahçe işleri, temizlik, veteriner ve zabıta hizmetleri yer aldı. 444 82 07 numaralı telefondan yapılan başvuruların yanı sıra web sayfası, sosyal medya ve işitme engelliler için kurulan SMS sisteminden gelen başvurular da kayıt altına alınarak anında çözüme kavuşturuldu.


GEZİCİ EKİP MAHALLELERE GİDECEK


Vatandaş için alternatif bir çözüm yolu olan Alanya Belediyesi Çözüm Masası, kurulacak gezici ekiple önümüzdeki günlerde tüm mahalleleri dolaşarak sorunları yerinde tespit edecek. Ekip ayrıca Çözüm Masası’nın tanıtımıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla toplantılar da düzenleyecek. Vatandaşın Alanya Belediyesi ile ilgili sorunlarıyla sınırlı kalmayan Çözüm Masası, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları hakkındaki sorunlara da yardımcı olup gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Çözüm Masası, güler yüzlü personeliyle vatandaşın isteklerini direkt alıyor ve bürokrasi ile uğraştırmadan çözüme kavuşturuyor. Akılda kalıcı 444 82 07 numaralı telefonu ve arandığı zaman karşısında bir ilgilinin bulunması, Çözüm Masası’na ilgiyi her geçen gün artırıyor.

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Son Güncelleme: 02.03.2015 11:07
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiBaşvuruAlanyaÇözüm Masası
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