Çözüm Masası rekora gidiyor

Alper KUTAY

GERİDE kalan bir aylık süre içinde 1.458 başvurunun yapıldığı Çözüm Masası’nda, başvuruların yüzde 85’i ivedilikle çözüme kavuşturuldu. Vatandaştan gelen istek, öneri ve şikayetler görevli personel tarafından alınarak anında çözüm üretiliyor. Yapılan başvurular sonuçlandığında vatandaşa geri bildirimleri SMS, e-posta veya telefonla yapılıyor. Uzun süreç gerektiren istekler ise programlanarak çalışmalara devam ediliyor. Çözüm Masası’ndan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar yapılan başvurular arasından en çok yol, park ve bahçe işleri, temizlik, veteriner ve zabıta hizmetleri yer aldı. 444 82 07 numaralı telefondan yapılan başvuruların yanı sıra web sayfası, sosyal medya ve işitme engelliler için kurulan SMS sisteminden gelen başvurular da kayıt altına alınarak anında çözüme kavuşturuldu.

GEZİCİ EKİP MAHALLELERE GİDECEK

Vatandaş için alternatif bir çözüm yolu olan Alanya Belediyesi Çözüm Masası, kurulacak gezici ekiple önümüzdeki günlerde tüm mahalleleri dolaşarak sorunları yerinde tespit edecek. Ekip ayrıca Çözüm Masası’nın tanıtımıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla toplantılar da düzenleyecek. Vatandaşın Alanya Belediyesi ile ilgili sorunlarıyla sınırlı kalmayan Çözüm Masası, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları hakkındaki sorunlara da yardımcı olup gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Çözüm Masası, güler yüzlü personeliyle vatandaşın isteklerini direkt alıyor ve bürokrasi ile uğraştırmadan çözüme kavuşturuyor. Akılda kalıcı 444 82 07 numaralı telefonu ve arandığı zaman karşısında bir ilgilinin bulunması, Çözüm Masası’na ilgiyi her geçen gün artırıyor.