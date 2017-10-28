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Cumhuriyetin ilanının 94. yıldönümü 29 Ekim Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

 'Coşkuya ortak olun'

Cumhuriyetin ilanının 94. yıldönümü 29 Ekim Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

28 Ekim 2017 Cumartesi 00:04
 'Coşkuya ortak olun'
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ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğiyle her yıl oluğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlenecek. Pazar günü (yarın) saat 18.30’da Atatürk Anıtı önünde toplanacak vatandaşlar, saat 19.00’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol eşliğinde bayrak ve meşalelerle iskeleye doğru yürüyecekler.
BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğiyle her yıl Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü nedeniyle fener alayı düzenlediklerini hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, "Türkiye’nin, cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü her yıl şehrimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Her yıl düzenlediğimiz fener alayıyla bu etkinliklerimizi taçlandırıyoruz. 29 Ekim Pazar günü saat 18.30’da düzenleyeceğimiz fener alayına 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.
İSKELE ŞELALE MEYDANI'NDA LUZ BAND KONSERİ
Cumhuriyetin 94. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ayrıca bir de konser organize edildi. Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi ve Alanya Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen konser, 29 Ekim Pazar günü fener alayının ardından saat 20.00’de İskele Şelale Meydanı'nda başlayacak. Ücretsiz olan LUZ Band konserine gençler, öğrenciler ve vatandaşlar davet edildi.
 

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Son Güncelleme: 27.10.2017 21:16
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetin IlanıAlanya Kent Konseyi
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