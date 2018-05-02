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Çorum ayakta! Herkes 'mezarlıkta ağlayan kız'ın peşinde…

Çorum'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.

Çorum ayakta! Herkes 'mezarlıkta ağlayan kız'ın peşinde…

Çorum'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:27
Çorum ayakta! Herkes 'mezarlıkta ağlayan kız'ın peşinde…
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İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu  Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce  durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.Görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye  rastlanmadı. Ertesi gün akşam saatlerinde kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı  üzerine görevliler, polise haber verdi.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir  sonuç alınamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında  ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne?  Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı.
MEZARIN YAKININA GÜVENLİK KAMERASI KURULDU

Dün akşam saatlerinde genç kızın yeniden mezarlığa geldiği iddiası  üzerine polis ekiplerince yapılan arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı.

Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması,  genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi  tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.

Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek.

"KONU MEZARLIK VE GECE VAKTİ OLUNCA GİZEMLİ BİR HALE GELMİŞ"

Belediye Başkanı Zeki Gül,yaptığı açıklamada, şimdiye  kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını söyledi.
"Bir vatandaşımız 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir  kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapmış"  diyen Gül, şöyle devam etti:

"Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar  müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin  aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca  gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden,  diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan  bir cisim gibi tanımlamışlar."

Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü  belirten Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra  mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu  düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok." dedi.

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çorumAğlayan Kız
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