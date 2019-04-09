Corendon'dan 'Alanya GZP' açıklaması 

Corendon, Alanya'dan yurtdışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat imkanı sağlıyor

Corendon'dan 'Alanya GZP' açıklaması 
banner404

CORENDON Airlines, Antalya’dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde: 
Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi, Düsseldorf: Her gün, Erfurt: Pazartesi, Perşembe, Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar, Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi, Köln-Bonn: Her gün, Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Hannover: Her gün, Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi, Memmingen: Pazartesi, Cuma, Nürnberg: Her gün, Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Stuttgart: Çarşamba, Pazar, Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar 
Antalya - Polonya: Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi, Poznan: Çarşamba, Varşova: Çarşamba, Cumartesi 
Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün 
Alanya (Gazipaşa) - Almanya: Köln: Çarşamba, Cuma, Frankfurt: Çarşamba, Cuma, Münih: Çarşamba, Cuma, Leipzig: Çarşamba, Cuma.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya’da minik Ela’nın feci ölümü
Alanya’da minik Ela’nın feci ölümü
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479